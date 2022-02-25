林姿妙涉弊案獲交保 檢方將抗告 15:462022/02/25 中時 李忠一 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 林姿妙涉弊案獲交保，檢方將抗告。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 宜蘭縣長林姿妙因涉《貪汙治罪條例》的圖利、財產來源不明等罪嫌，檢方向法院聲請羈押禁見，但法院裁定80萬元交保，林姿妙的女兒林羿伶、縣府農業處長康立和請回，今天（25日）下午檢方表示，已收受法院裁定送達，將於法定期間內依法抗告。 捲土地弊案 林姿妙80萬交保 檢方擬提抗告 林姿妙遭聲押後交保 江啟臣：司法不應介入政治 #檢方 #抗告 #林姿妙 #法院裁定 #交保 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 聲押林姿妙遭打回票 法院認無羈押必要 16:222022/02/23 社會 買信義區豪宅被控洗錢 向心夫婦今獲判無罪 11:132022/02/24 社會 林姿妙80萬元交保 朱立倫再籲：司法不該成為政治攻防的工具 15:152022/02/23 政治 賴品妤父涉內線交易 30萬交保 04:102022/02/25 社會新聞 詐領研究費150萬元交保 台科大教授黃兆龍急找人籌保金 08:272022/02/24 社會 林姿妙涉土地弊案80萬元交保 高院尚未收到抗告案 09:302022/02/24 社會 律師助湊足80萬保金 林姿妙微笑步出法院「四字回應」 15:022022/02/23 社會 碩豐捲內線交易 前立委賴勁麟30萬元交保 23:302022/02/24 社會 林姿妙涉貪80萬交保 裁定書下班前送地檢 檢5日內提抗告 13:182022/02/25 社會 林姿妙聲押交保郭正亮直呼「很詭異」 網怒指一件事 10:182022/02/24 政治 林姿妙捲弊案 陳歐珀：讓宜蘭人擔心也傷心 14:192022/02/23 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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