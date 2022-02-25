宜蘭縣長林姿妙因涉《貪汙治罪條例》的圖利、財產來源不明等罪嫌，檢方向法院聲請羈押禁見，但法院裁定80萬元交保，林姿妙的女兒林羿伶、縣府農業處長康立和請回，今天（25日）下午檢方表示，已收受法院裁定送達，將於法定期間內依法抗告。

捲土地弊案 林姿妙80萬交保 檢方擬提抗告
林姿妙遭聲押後交保 江啟臣：司法不應介入政治
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