涉嫌收受太平洋流通前董事長李恆隆2580萬元賄款，助李爭奪SOGO百貨經營權的立委蘇震清，今天至台北地院出庭時，除嚴詞否認收賄，痛斥檢方「惡意曲解、羅織罪名」，將選民服務和一般與企業家的借貸扭曲成收賄，是對他30多年來從政生涯最嚴重的侮辱，並反問檢方有人像他一樣，收賄不用現金用支票，笨到留下金流給人家抓的嗎？

今天公訴檢察官論告時，從蘇震清強力介入太流SOGO案，同時前後收受2580萬賄款，是否屬立委職務上的行為？當中有無對價關係？蘇辯稱的2000萬元是否為向李恆隆的借款？以及蘇與其辦公室主任余學洋間的犯意聯絡、行為分擔，分為四方面向合議庭說明。

檢察官指出，首先目前對於立委職權的主要法律見解並非僅限法定職權，而是實際相關行為，一個立委國會辦公室只要邀集行政機關開協調會，便屬立委職務上的行為；其次，蘇被起訴的職務上收受賄絡罪，其中的對價關係不以行賄者以何種名義為之，因此只要行賄者李恆隆目的明確、特定，收賄者蘇震清知情便足以構成，無論是借貸或其他名義都不影響賄絡的本質。

再者，檢方針對蘇震清辯稱其中一筆2000萬元只是借款，當初指示李恆隆匯款至另一人頭帳戶再提領，同時自李恆隆的供述中可清楚看出，李從來沒有要蘇還款的意思，只要蘇「有做事」就好。直到蘇震清得知自己遭到監聽，檢調已在偵辦，與律師商量後趕緊著手還款，但事實上蘇開給李的還款支票都沒壓日期，李也承認根本不會拿這些支票去兌現，顯示一切只是假意還款。