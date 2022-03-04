新黨青年軍王炳忠、侯漢廷等人，被控與陸生周泓旭共謀，替中共發展組織，一審判決5人無罪，檢提上訴，台灣高等法院4日開庭，王炳忠說檢方含血噴人，踐踏司法神聖，台北市議員侯漢廷也主張自己無罪。

檢方起訴指出，周泓旭2014年5月間結識王炳忠、林明正、侯漢廷，4人受大陸官員指示，在台發展「星火祕密小組」等共諜組織，王父王進步則協助統籌陸方資金。

去年台北地方法院審理後認為，事證不足以證明王炳忠3人對國安造成「明顯且立即」危險，3人判無罪；周泓旭與王炳忠等人互動與一般朋友無異，未吸收加入中共組織，王進步經手處理陸資，因「正犯」無罪，「幫助犯」也不成立，周及王也判無罪。

高院昨開庭，王炳忠等人都做無罪答辯，並指檢方上訴無理由，一審無罪判決沒違誤；王炳忠表示認為檢察官含血噴人，踐踏司法神聖，況且中華民國憲法增修條文追求國家統一，若不能主張和平統一，那應恢復動員戡亂。

侯漢廷表示，這起案子已經過3年調查，一審無罪判決應維持，周泓旭的律師也同樣做無罪答辯。