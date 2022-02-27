陳以信矢言光復台南

國民黨台南市黨部昨天在台南舉辦募款餐會，國民黨主席朱立倫親自南下出席，立委陳以信因代表國民黨訪問美國華府，現仍於自主健康管理期間不便出席，但他於會中發佈參選台南市長說明影片，爭取台南地方人士支持，現場獲得熱烈好評。

陳以信首先透過影片說明，春節期間因代表朱立倫訪問美國華府，於國會山莊與多位聯邦參眾議員見面，說明國民黨重視美國路線，將在華府重設駐美代表處，朱立倫很快要到美國華府訪問。

陳以信指出，美國人對此都表示正面歡迎，代表朱立倫路線正確，他回台後在檢疫旅館關兩個禮拜也算值得。

會中，陳以信全程以流暢台語表達，他感性表示自己是台南子弟，故鄉是歸仁媽廟，他的家族自清朝起就住在歸仁和永康，台南就是他的故鄉。他說明自2年前當選立委，前主席洪秀柱找他回來台南開服務處，他立刻答應回來，因覺得為故鄉服務是很榮幸的事；他強調，不管未來怎樣，「回來故鄉打拚就是一種幸福！」

接著，陳以信說明參選市長原因，他說，當國民黨公布台南市長提名辦法後，他表示願意勇敢承擔理由是，要給國民黨支持者一個信心，讓他們看到國民黨年輕人敢衝敢拚不認輸，更要給台南市民一個希望，讓市民看到不一樣的國民黨，讓市民對台南未來，有新的夢想與新的希望。

陳以信強調，這次挺身而出，是讓市民做選擇，讓黨做決定，不管未來他是任何角色，都會為國民黨和台南未來拚到底。

陳以信深知為國民黨「光復台南」，是條很長又很艱困道路，但他相信只要從現在開始走，大家保持信心與希望一起走，最後一定會抵達終點，大家一定會看到國民黨光復台南的那一天。