前副總統吳敦義上午到台北市黨部投票。（趙婉淳攝）

國民黨中常委選舉今天登場，此次競爭激烈，40人搶29席，參選期間，換票、買票、送禮傳聞不斷，還傳出有所謂黨主席朱立倫的推薦候選人名單，遭質疑違反黨務中立。前總統馬英九今天表示，若確有主席推薦名單，當然不妥，「我當主席時，不會做這種事」，若確有此事，要嚴查重罰。

此次中常委選舉競選期間，換票聯盟傳聞不斷，原因是開票制度從區域開票改為各縣市開票，讓綁票更為嚴密，傳出換票價碼從1、2萬，一路水漲船高到5萬高價，同時也傳出有所謂的黨主席推薦名單。

前總統馬英九上午搶頭香到台北市黨部投票，由於早於8點可以投票的時間，他先查看一下票匭，投完票後被問到此次中常委選舉選風敗壞，馬說，他是沒有聽到，剛剛有詢問一下，其他人也沒有聽到，不管怎麼樣，如果有這種傳聞，一定要嚴查重罰。

至於黨主席推薦中常委名單是否妥當，馬英九說，當然不妥，他擔任主席時，不會做這種事，這完全應該由黨代表的自由意志決定。他不曉得朱立倫有沒有做，若做了，當然不好。

隨後到場投票的前副總統吳敦義則說，國民黨選舉不是只在今天，過去也有很好的選風，希望選監小組能指示調查，查了以後若確定如此，就要取消他的資格，這才是真正國民黨選舉的乾淨與清白。至於是否知道朱立倫推薦候選人名單，吳說，「我不知道」。