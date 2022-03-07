國立高中職校長遴選將於5月初舉行，不過全國教師工會總聯合會今天指控，有校長協會試圖以技術性操作，使出缺學校面臨僅有1名校長候選人的窘境，進而操縱最後遴選結果，嚴重違反遴選公平、公正的精神。

依據《國立高級中等學校校長遴選作業要點》規定，任期屆滿、連任期滿或連任任期已達1／2之現職校長申請參加遴選者，應選填「1至3所」出缺學校，以作為遴選會審議時之參考。

全教總理事長侯俊良表示，在中華民國高級中等學校校長協會帶領下，校長們早在遴選前便已喬好志願，以達成1所學校僅有1位候選人的原則，藉由減少競爭者的方式，最大限度保障校長們的上榜率。

全教總以110學年度國立高中職校長遴選為例，11所轉任學校中，有9間學校各僅有1名校長選填；唯2所有複數校長選填的學校，則是互填志願（嘉義高工、北港農工）。在遴選作業期程有時間壓力的客觀條件下，將讓出缺學校與遴選委員面對不得不選的窘境。

「去年全壘打的成功經驗，讓校長群體食髓知味。」全教總副秘書長張瓊方表示，關於今年國立高中職校長遴選，根據掌握的資料，截至3月3日，中華民國高級中等學校校長協會已經進行了4場協調會，17位有意轉任的校長中，僅有3位填滿志願，高達14位僅填1個志願。

張瓊方進一步指出，在遴選正式程序根本還沒開展的3月5日，中華民國高級中等學校校長協會明目張膽地轉貼於line群組之文字，明確列出12所會開新任校長缺的學校名。如此視遴選委員會於無物的態度，直將校長職位視作該群體的禁臠。

全國中小學校長協會理事長、新北市新莊國小校長張信務說，校長遴選委員會有校長協會、教師會及家長會的代表在裡面，說校長協會操作選舉，那是子虛烏有。校長協會可能會在自己群組公布哪些學校校長出缺，但那只是提供訊息而已，不是在喬人選。