副總統賴清德曾被大陸列入「黑名單」，今受訪被問到，想對大陸領導人習近平說什麼？賴清德今表示，兩岸共同目標是增進兩岸人民福祉，共同敵人是地震、傳染病等，中國各種天災台灣都慷慨捐助，台灣人民對中國人民很關心，不用這樣對待台灣，「損人不利己何必如此」。

對於這次上任後首度出訪宏都拉斯參加新任總統，他透露蔡總統跟他開玩笑說，「你只要就職典禮不要睡覺就好」；因為時差，怕會抵擋不了睡魔；但卡蕬楚總統就職典禮當天他很專心聽，因為就職沒多久兩人就要見面了。

賴清德今接受主持人王時齊節目專訪指出，兩岸彼此要自信交流，增進彼此和解諒解、和平發展，才符合共同利益。

他說，如果全世界包括疫情或戰亂或出現天災地變，中國如果能夠跟美國跟其他的民主國家一樣去幫助的話不是很好？視野要廣，國家發展的最重要的目標就是民族的復興，但不是要怎麼樣增建13億人的生活福祉，竟然是把它列為領土的完整，領土的完整又只針對台灣而言，若以中國自己的標準，被俄羅斯佔領的土地，是不是應該要拿回來？

他說，真的很希望中國是成為國際社會良善的力量，就像台灣一樣，你看疫情發生，台灣不僅僅可以幫助自己，也可以幫助其他的國家。如果說中國有心成為國際良善的力量，國際社會一定是肯定中國，那中國受到國際社會的肯定，那才有辦法達到自己設定的目標。

賴清德表示，結果現在中國用過去傳統擴張方式擴增武力，爭取自己的影響力，若不服從就施壓。這種方式到最後，現在的世界各國對中國都會擔心。