民進黨台南市長人選底定由黃偉哲爭取連任，國民黨反而難產，不分區立委陳以信與台南市議員謝龍介兩人持續爭取出線，國民黨台南市黨部送報告到黨中央，建議派員南下聽地方黨公職聲音，盼月底前公布人選。

民進黨2日已確定長黃偉哲出線爭取連任台南市長，面對綠營「母雞」就定位，在野的國民黨「母雞」對象卻遲難定案，陳以信與謝龍介兩人互不相讓，各自持續跑基層提高支持度，爭取黨提名。

市長人選在選舉中扮演「母雞帶小雞」角色，在野黨起步晚對年底選情更不利，不少藍營支持者對國民黨台南市長人選懸而不決感到擔憂，國民黨台南市黨部近日上呈一份報告，分析可能代表參選的幾位人選優劣條件，包括已表態的陳以信、謝龍介與尚未表態的高思博等人。

國民黨台南市長代表人選由提名小組送中常會審核通過，國民黨5日舉出新中常會後，台南市黨部盼黨部高層趕緊派人南下，聽地方大老與黨公職的聲音，希望人選3月底能夠明朗。

國民黨台南市黨部主委林進旺強調，國民黨台南市長一戰是「想贏」而不是「少輸」，他無奈表示「台南市長人選不是我能決定」，對人選未定情況表示「讓他們先過招，任何人代表出線都全力支持」。

謝龍介表示，國民黨在歷次縣市長選舉年，都是5月才提名，今年應會提前，近日未受任何高層協調，國民黨主席朱立倫2月26日南下辦募款餐會，曾有短暫會面，「只有提醒我多拜訪基層」。