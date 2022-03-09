3月3日全台再度發生大停電，台電董總請辭獲准，經濟部長王美花卻可以留任，引發在野黨不滿。國民黨團書記長萬美玲質疑，難道因為王美花是蔡英文總統的最愛，讓蘇貞昌院長無法從專業考量，撤換王美花部長？

經濟部昨日公布《303停電事故檢討報告》，國民黨團總召曾銘宗表示，報告總共32頁，內容未全面檢視台電歷年來管理上的問題，只侷限於輸配電及實務操作細節，把責任推給作業基層同仁，找一些人來當替死鬼，不公平、不合理，是不負責任的作法，經濟部是主管機關，管理上沒有責任嗎？部長不用負政治責任？

曾銘宗表示，檢討報告從頭到尾都未檢討能源政策，蔡政府執政五年多年以來，全國性停電頻率越來越高、規模越來越大，2025非核家園能源政策是真正問題之所在，現在已經跳票，本次檢討報告並未納入檢討範圍，國民黨團奉勸蔡政府面對現實，重新檢討能源政策，並提出可行解決方案，確保2300萬民眾用電權益，以及產業經濟發展的需要。

萬美玲指出，去年513、517全台大停電時，513提出檢討報告指出，要改善電網韌性問題，517成立「電力改善小組」，這兩次大停電、跳電後，經濟部、台電都有做所謂的檢討報告，成立專案小組，但事實上，根本沒有看到任何成效、交差了事。換句話說，從去年513、517迄今，國人給了王美花部長何止6個月，現在還要再給她6個月，恐怕仍是徒勞無功？

國民黨立委謝衣鳯表示，303停電事故檢討報告第20頁到第23頁都提到要「強化電網韌性」，跟去年「513及517停電事故檢討報告」的第77頁到第79頁、第84頁到第85頁也提到要「提升電力系統韌性」，內容幾乎相同，根本就是天下文章一大抄。