烏克蘭副總理費多羅夫點名華碩，呼籲終止與俄羅斯客戶的合作關係，經濟部長王美花今日回應，無法代替個別公司回應。

王美花今日到經濟委員會接受質詢，外界關心，華碩遭到烏克蘭點名。

王美花表示，台灣已經決定跟民主國家站在一起，政府也做了一些事情，也了解到個別公司相關人員已經進行疏散，至於個別公司是否要終止跟俄羅斯客戶往來，政府無法代為回答，公司應會以商譽整體考量。