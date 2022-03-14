華碩遭點名退出俄羅斯 王美花這麼說 10:492022/03/14 中時 吳靜君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 華碩遭烏克蘭點名，經濟部長王美花回應了。（示意圖／shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 烏克蘭副總理費多羅夫點名華碩，呼籲終止與俄羅斯客戶的合作關係，經濟部長王美花今日回應，無法代替個別公司回應。 王美花今日到經濟委員會接受質詢，外界關心，華碩遭到烏克蘭點名。 王美花表示，台灣已經決定跟民主國家站在一起，政府也做了一些事情，也了解到個別公司相關人員已經進行疏散，至於個別公司是否要終止跟俄羅斯客戶往來，政府無法代為回答，公司應會以商譽整體考量。 鄭宏輝呼籲 華碩暫時退出俄羅斯市場 烏克蘭副總理呼籲 盼華碩暫停在俄業務 #王美花 #華碩 #烏克蘭 #點名 #個別 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美重話警告 陸若援俄攻烏絕對要面臨後果 07:382022/03/14 國際 俄德法元首通話無果 美國續供烏防衛武器 04:102022/03/14 國際大事 屏東噴印創意 藍黃色系蘭花挺烏克蘭 04:102022/03/14 地方新聞 烏克蘭危機 《台灣關係法》起草人曝對台最大啟示：別相信美國這個謊言 08:182022/03/14 政治 俄軍俘虜第二名烏克蘭市長 歐盟：強烈譴責 03:282022/03/14 國際 烏克蘭副總理點名華碩退出俄羅斯 郭正亮竟吐4字 19:362022/03/13 政治 烏克蘭南部港口城市馬立波遭俄軍圍城 迄今已有逾2100名平民喪生 03:262022/03/14 國際 衰神纏身！他因疫情滯留荷蘭機場近2月 又遇俄烏衝突沒回國航班 08:122022/03/14 兩岸 澤倫斯基示警 俄在烏各地建傀儡政權 04:102022/03/14 國際大事 張亞中：蔡政府應要求烏克蘭停止出售武器給中共 14:152022/03/13 政治 邊打邊談 俄軍炮擊烏克蘭西部 04:102022/03/14 財經要聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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