警方查獲徐嫌專偷取機車安全帽。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台南市228連假街頭再現大批遊客，中西區警方27、28日連續接獲4件安全帽失竊案，循線查獲走路姿態怪異的徐姓男子，在徐家查獲失竊的4頂安全帽，清一色色彩花俏的高價「潮帽」，徐嫌落網竟辯稱精神不佳「夢遊」做案，警方將他依照竊盜罪嫌移送台南地檢署偵辦。

55歲徐姓男子疑有戀物癖，他趁228連假期間，台南市街頭遊客聚集，跑到中正路、府前路與友愛街等處，以美工刀割斷車主繫在機車上的安全帽偷走，甚至一度因忘記攜帶美工刀，向附近茶飲店員借取，拿來當犯案工具。

徐嫌偷取的都是3000元左右的高單價全罩式安全帽，特點都是色彩鮮豔的「潮帽」，車主不甘損失陸續報案，警方調閱上百支街頭監視器，發現他拿著竊來的安全帽，以拖地的怪異姿勢行走，行跡容易辨認，循線找到他獨居在中西區的住處。

警方發現徐嫌無業，一度以為他偷安全帽是為了變賣牟利，卻發現他一直將贓物擺放在家中當「收藏品」。面對警方詢問行竊動機，他卻辯稱最近精神不佳，因「夢遊」才出門作案，無法理解自己的竊盜行為。

警方認為徐嫌的供詞避重就輕，將4頂安全帽一一還給被害人，懷疑他可能涉及其他竊盜案件，持續擴大清查，呼籲近日若有民眾機車安全帽遭竊，可與中西區警方聯繫。