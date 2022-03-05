涉嫌搶奪加油站，埋伏員警現身，男子駕車追撞警車，隨即被制伏。（警方提供／王志偉花蓮傳真）

在新北市打零工的33歲趙姓男子，近日回花蓮，4日清晨竊取一部自小客車，開車前往吉安鄉南濱路一間加油站，佯裝背包有兇器，喝令加油站員工交出錢，得手3千多元後駕車逃逸。警分鎖定毒品人口趙男涉重嫌，埋伏員警表明身分，趙男竟駕車衝撞警車，最後被壓制送辦。

吉安分局副分局長盧廣勳表示，趙男4日清晨3時許，在花蓮市華西路以自備鑰匙竊取1部自小客車，駕車前往位於南濱路上1間加油站意圖行搶，趙男下車後，右手插在側背包內，佯裝持有兇器，恐嚇辦公室內1名男員工交出現金，並到加油島取走3815元，飛車逃逸，加油站員工隨即向警方報案。

吉安警方獲報啟動鷹眼專案以車追人，4日上午10時許，專案小組在百公里外的玉里鎮發現涉案車輛，會同玉里警方展開埋伏，經過兩個小時，趙男突然現身，警方表明身分，未料男子駕車衝撞偵防車並棄車逃逸，雙方追逐約500公尺，警力將他壓制逮捕。

警方表示，趙男老家住玉里，平時住新北市，在工地打零工，近日回花蓮，贓款部分還朋友，部分買吃的，查獲身上剩452元，未查獲毒品。

警方強調，搶奪他人財物最重可處5年有期徒刑，如致人死傷最重可處無期徒刑，面對暴力犯罪，警方絕對嚴懲不貸。偵訊後，將趙男依刑法搶奪、竊盜罪移送偵辦。

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