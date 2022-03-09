花蓮縣玉里鎮長蔡秋龍疑涉貪收回扣，檢調單位昨漏夜約談蔡夫婦及相關標案承辦人員共11人，認為蔡夫婦、前建設課吳姓承辦、建設課林姓技士及李姓清潔隊員等5人，犯罪嫌疑重大且有勾串共犯及證人之虞，向法院聲請羈押禁見，花蓮地院預計下午召開羈押庭。（羅亦晽攝）

花蓮縣玉里鎮長蔡秋龍疑涉貪收回扣，檢調單位昨漏夜約談蔡夫婦及相關標案承辦人員共11人，認為蔡夫婦、前建設課吳姓承辦、建設課林姓技士及李姓清潔隊員等5人，犯罪嫌疑重大且有勾串共犯及證人之虞，向法院聲請羈押禁見，花蓮地院預計下午召開羈押庭。（羅亦晽攝）

花蓮地檢署主任檢察官林俊廷說明花蓮檢方偵辦玉里鎮長遭聲押一事。（羅亦晽攝）

花蓮縣玉里鎮長蔡秋龍疑涉貪收回扣，今天清晨遭檢方聲押。（資料照）

花蓮縣玉里鎮長蔡秋龍疑涉貪收回扣，檢調單位昨兵分多路，搜索玉里鎮公所、鎮長蔡秋龍住家等15處進行搜索，約談蔡秋龍夫婦及相關標案承辦人員共11人，經檢方漏夜偵訊，認為蔡夫婦、前建設課吳姓承辦、建設課林姓技士及李姓清潔隊員等5人，犯罪嫌疑重大且有勾串共犯及證人之虞，向法院聲請羈押禁見，花蓮地院預計下午召開羈押庭。

花蓮地檢署昨上午指揮法務部調查局花蓮縣調站、東機站、花蓮縣刑大等單位，持搜索票，搜索玉里鎮公所、蔡秋龍及相關標案承辦人員辦公位置及住所等15處，並陸續約談11名涉案人。

花蓮地檢署主任檢察官林俊廷指出，玉里鎮公所於2019年至2021年期間，涉及多項公共工程弊案， 且蔡秋龍與多家得標廠商間，有多筆不正當的金錢往來，每筆約數百萬元，總金額累積高達上千萬元，涉嫌違反貪污治罪條例、收受賄絡、圖利等罪嫌。

據了解，檢方懷疑這些不正常的金流關係，疑蔡用借款的名義，行收受回扣之實，經清查相關資料，漏夜偵訊，認為蔡秋龍、其夫人徐惠玲、前建設課吳姓承辦，建設課林姓技士及李姓清潔隊員，犯罪嫌疑重大且有勾串共犯及證人之虞，今天清晨5時向法院聲請羈押禁見，現任張姓秘書（前建設課）、前建設課約聘金姓技士則以20萬交保，陳姓廠商則是30萬元交保，另外3名疑似涉案者則是無保請回。