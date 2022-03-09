花蓮縣玉里鎮長蔡秋龍疑涉貪收回扣，檢調單位昨兵分多路，搜索玉里鎮公所、鎮長蔡秋龍住家等15處進行搜索，約談蔡秋龍夫婦及相關標案承辦人員共11人，經檢方漏夜偵訊，認為蔡夫婦、前建設課吳姓承辦、建設課林姓技士及李姓清潔隊員等5人，犯罪嫌疑重大且有勾串共犯及證人之虞，向法院聲請羈押禁見，花蓮地院預計下午召開羈押庭。
花蓮地檢署昨上午指揮法務部調查局花蓮縣調站、東機站、花蓮縣刑大等單位，持搜索票，搜索玉里鎮公所、蔡秋龍及相關標案承辦人員辦公位置及住所等15處，並陸續約談11名涉案人。
花蓮地檢署主任檢察官林俊廷指出，玉里鎮公所於2019年至2021年期間，涉及多項公共工程弊案， 且蔡秋龍與多家得標廠商間，有多筆不正當的金錢往來，每筆約數百萬元，總金額累積高達上千萬元，涉嫌違反貪污治罪條例、收受賄絡、圖利等罪嫌。
據了解，檢方懷疑這些不正常的金流關係，疑蔡用借款的名義，行收受回扣之實，經清查相關資料，漏夜偵訊，認為蔡秋龍、其夫人徐惠玲、前建設課吳姓承辦，建設課林姓技士及李姓清潔隊員，犯罪嫌疑重大且有勾串共犯及證人之虞，今天清晨5時向法院聲請羈押禁見，現任張姓秘書（前建設課）、前建設課約聘金姓技士則以20萬交保，陳姓廠商則是30萬元交保，另外3名疑似涉案者則是無保請回。
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