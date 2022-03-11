花蓮吉安鄉光華河岸自行車步道毗鄰花蓮溪生態濕地，啟用逾10多年設施老舊損壞，鄉公所爭取花東基金經費獲核定，修繕自行車步道路面、欄杆等設施。鄉長游淑貞說，因臨海設施將易腐蝕，參考九河局施工經驗，選用安全又可單獨更換設備，大幅降低維修經費，延續營造健康、舒適、友善的自行車步道。

建設課長吳印浴指出，光華河岸自行車步道自2011年啟用，因高度使用率及臨海環境因素影響，部分設施鏽蝕、損壞，經公所提報改善計畫，爭取行政院花東地區永續發展基金核定650萬元經費進行改善，改善項目有欄杆拆除更新、新設指示牌和解說牌，以及磨除舊有PU地坪鋪設AC路面等。

游淑貞實地勘查，並試騎乘在自行車上，逐一檢視各項工法與設施完成後品質檢管。（吉安鄉公所提供／王志偉花蓮傳真）

鄉長游淑貞昨實地勘查，檢視各項工法與設施完成後品質。她說，施工前參考九河局建構濱海自行車道的經驗，選用安全護欄銜接設計美感，期間護欄繩索若有破損情況，更可單獨更換，降低維修經費，短期內也無需再度申請龐大經費進行建設工程，期望在維護使用者安全下，延續營自行車步道環境。

游淑貞表示，光華河岸自行車步道往北可銜接全長約15公里的濱海自行車道，可至七星潭風景區；往西可接上吉安「田園線自行車道」，過去中華紙漿廠運送紙漿原料的鐵道改建成的自行車道，全長約6.5公里。

吉安鄉公所指出，鄉內擁有4條健行步道及9條自行車步道，以山海為景色建置環鄉運動健行步道路網，提供民眾戶外休閒運動的選擇。