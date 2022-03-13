花蓮縣政府規畫在豐濱鄉辦理「原住民族山海劇場暨加路蘭廣場興建計畫」，歷經11年逐一取得取得部落會議同意、通過土地變更計畫、挺過物價波動等因素，終於在今天動土開工。（羅亦晽攝）

花蓮縣政府規畫在豐濱鄉辦理「原住民族山海劇場暨加路蘭廣場興建計畫」，獲原住民族委員會核定經費高達近2億元，由花東基金挹注1.7億，是歷年單項工程補助項目之最，原民會主委夷將．拔路兒期許未來能成為地方重要的元素，讓族人持續傳承原住民的語言及文化。（羅亦晽攝）

花蓮「原住民族山海劇場暨加路蘭廣場興建計畫」今開工動土，由磯崎部落族人對空鳴槍，祝福工程順利。（羅亦晽攝）

花蓮「原住民族山海劇場暨加路蘭廣場興建計畫」今開工動土，由磯崎部落頭目張金盛率領大家進行傳統祭祖儀式，祈求工程順利。（羅亦晽攝）

花蓮「原住民族山海劇場暨加路蘭廣場興建計畫」大事記。（原民會提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣政府2011年規畫在豐濱鄉辦理「原住民族山海劇場暨加路蘭廣場興建計畫」，2017年獲原住民族委員會核定經費高達近2億，並由花東基金挹注1.7億，是歷年單項補助項目之最，經縣府陸續取得部落會議同意、通過土地變更計畫、挺過物價波動等因素，整個計畫歷經11年，終在今天動工，預計2024年夏季完工後，成花蓮觀光重要新地標。

豐濱鄉位在狹長台11線海岸線上，因地方產業結構難支撐鄉內就業及就學人口，導致青年嚴重外流，成縣內人口數最少的鄉鎮，僅逾4000人，時任花蓮縣長傅崐萁為減少人口外移，2011年規畫在當地辦理「山海劇場」，盼成地方亮點，增加當地就業機會。

花蓮縣府2014年進行可行性評估，選在磯崎國小舊址興建，2年後獲原民會核定同意，隔年成功爭取花東基金第二期共計1億9952萬元的興建工程總經費，但計畫一開始因規畫不符在地需求、土地徵收爭議和說明會流程不透明等，遭部落族人抵制，經原民處落實原基法諮商同意權，不斷地與當地族人召開部落會議，反覆討論後，2019年11月16日取得部落同意興建，是縣府首件獲部落會議通過的重大建設。

縣府取得部落會議同意，2021年逐步完成都市計畫變更、土地撥用等流程，怎料進行工程採購時，碰疫情肆虐、船運費用、鋼筋水泥等原物料飆漲，加上缺工等因素，工程流標6次，經與族人討論，忍痛刪減部分工項，同年9月發包，整體工程預計興建表演空間、原創館、住宿區、加路蘭廣場及運動場等空間，作為能多元利用的基地。

縣府今舉辦「原住民族山海劇場暨加路蘭廣場興建計畫」開工典禮，原民會主委夷將．拔路兒、縣長徐榛蔚、立委傅崐萁、鄭天財、豐濱鄉長江莉婷及多位縣議員出席，由磯崎部落頭目張金盛率領大家行傳統祭儀，祈求工程順利，並由族人對空鳴槍象徵開工。

夷將表示，豐濱鄉族群包含阿美族、布農族、撒奇萊雅族及噶瑪蘭族，保有多元的原住民文化，未來開海劇場完成後，將成為地方重要的元素，族人進行樂舞表演時，除能持續傳承原住民的語言及文化，同時也能透過生態旅遊，讓更多遊客認識豐濱鄉。

「山海劇場不只是劇場，而是親身體驗原住民族文化的場域」，徐榛蔚表示，工程期間將與部落討論營運模式與願景，屆時完工後，將由在地團隊進駐，讓該處妥善利用大山大海特色，呈現祖先智慧的劇場，供旅人體驗原住民生活的空間，同時也盼成青年回鄉契機，達到人才留駐的目標。