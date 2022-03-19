台中增氣計畫再等一下 燃氣機組估2024年上線運轉

近期外界關切台中增氣計畫上線期程，市長盧秀燕昨天受訪表示，對於「以氣換煤」樂觀其成。台電指出，欣見盧市長的支持，台中增氣計畫原預計2024年第一部機組就能上線運轉，惟因都審陷入超過15個月的停擺，直到行政院2021年6月正式核定特種建築物許可後才見進展。立法院副院長蔡其昌今天抨擊說，市府阻擋15個月，讓台中市民多吸15個月的髒空氣。

蔡其昌說，台電對於安全需求量要多少？以國安角度需要有備源的發電機組，不需要備源拆除需要備源的留下來，留下來的沒有執照，如果備源要重新啟動需申請執照，必需中央及地方政府都同意，萬一有戰事或天災天然氣無法進來；這是當時他所提完整配套機組，卻因盧市長堅決反對才會出現卡執照卡15個月的燃氣機組。中央迫於無奈才會發特照，現在燃氣機組才得以興建，阻擋15個月台中市民多吸15個月的髒空氣。

「空氣汙染是沒有藍綠！」蔡其昌指出，大家應該通力合作，當時找市府合作，因為市府不同意合作，他才會在立院通過一個主決議成為監督台電的「緊箍咒」，台電需在主決議下，將台中火力發電廠燃煤全部換成燃氣機組，最後一具機組須提前十年除役，對台電壓力很大。兼顧台灣不能缺電同時希望空氣品質會變好，唯一要做到這樣須朝野合作，但因盧市長不願意合作且極力阻擋，這陣子他才會一直批評她無心整治台中的空氣。

台電發言同意拆掉兩座燃煤機組，盧市長說她過去的努力有成效，但還不夠還要再努力。蔡其昌認為，這是政治術語，當時盧市長態度是什麼？這是口水戰！燃氣機組蓋好將燃煤機組撤照，保留設備萬一國家有需要時不可以束手無策，不可以鬧天災人禍時束手無策；台灣人民及經濟發展不能沒有電，不需要留的當然可以拆除，當時市府是反對的。

蔡其昌抨擊說，盧市府認為要先拆後建，喊的漫天價響，就如同「市長換人、空氣換新」一樣！人民的記憶都很深刻的，現在才要改口供、要再自圓其說，其實沒有必要，政治人物做錯了就承認、政治人物做不到跳票就應該公開道歉！這也不是太困難的事，人民要的是解決問題的人，這才是政治工作的本質！