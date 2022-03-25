民進黨花蓮縣黨部針對年底鄉鎮市長等4項公職選舉登記作業今天截止，其中最受關注的花蓮市長部分，原傳出黨內多位可能人選，遲遲未現身，但後一刻由市民代表謝豪杰登記參選，此外，現任3位議員中，有兩位放棄參選，莊枝財已宣布不選，基層紮實且連任被看好的黃振富，卻未登記參選，讓支持者錯愕，另縣議員第三選區提名2席，有4人登記，參選爆炸，將進行協調。

因政治版圖相較弱勢，民進黨在花蓮基層選戰中，採保守提名策略，目前全縣33個議員席次，綠營僅占3席。第1選區、提名2＋1（花蓮市）、第3選區、提名2席（吉安、壽豐、鳳林、光復、豐濱鄉、萬榮鄉）外，其他8個選區全部開放登記。

登記截止，縣議員第1選區至第4選區，登記參選熱絡，全縣13鄉鎮市長中，只有謝豪杰登記參選市長，領表登記名單，花蓮市謝豪杰，縣議員第1選區：胡仁順、張美慧，第2選區：陳財能、林巾文，第3選區：王格致、蘇文將、林則葹、鄭乾龍，第4選區：陳飛廷、蕭文炳。

鄉鎮市民代表，花蓮市第3選區：歐彥志，第4選區：田珍綺、莊依婕，吉安鄉第1選區：黃登科。

曾任鄉代、三屆議員的黃振富最後一刻未登記參選，他稍後表示，因為玉里家人一年內有二人相繼過世，心情確實低落，反思後決定放棄參選，暫停政治選舉事務，讓心情平復，將持續關心地方公共事務。

民進黨花蓮縣黨部主委陳景豊說，28日至4月1日針對需溝通協調選區，將由黨部勝選小組溝通協調，並於4月6日交由縣黨部執委會確認；若協調不成則於5月22日辦理黨內初選，由戶籍地該選區黨員直選，並於5月24日公告結果。

他說，不需經過黨內初選提名人選則會在6月公告提名名單；其他未有人選登記選區，勝選小組則會另徵詢合適人選做補提名或者徵召並於6月公布名單。