蘇花路廊進入花蓮縣境，有太魯閣國家公園、合歡山等旅遊景點，新城警方不敢鬆懈，呼籲駕駛人遵循員警交管。（新城警分局提供／王志偉花蓮傳真）

清明節4天連假即將登場，雖然國內疫情有變化，但仍不減遊興，花蓮訂房率平均達8成5以上，公路總局預估蘇花路廊，雙向交通量超過11萬輛次，其中南下車流首日高達2萬多輛次，花蓮最北端的新城警分局已編排交整勤務，規劃多處定點與機車巡邏疏導崗哨，提高見警率，也請民眾返鄉掃墓及出外旅遊，掌握路況。

清明連假將到來，公路總局估計連假前1天及假期前段的4月1日至3日，以蘇花路廊南下車流為主，預估4月2日將達車潮高峰，約計21500輛次，4日、5日假期後段，則以北返車流為主，最後1日北上全日交通量估約17000輛次。

管轄蘇花路廊的新城警分局表示，清明連假為避免大量車潮同時湧入蘇花路廊，4月2日上午5時至下午5時、4月3日上午7時至11時、4月4日下午2時至晚間6時、4月5日中午12時至晚間8時，21公噸以上大貨車雙向禁入台9線、及台9丁線蘇澳至崇德段。

公路總局還將於交通尖峰時段，在宜蘭蘇澳及花蓮崇德路段設置大客車優先道，蘇澳至東澳、南澳至和平、和中至和仁路段，實施時段性開放一般遊覽車及公路（市區）客運行駛蘇花改路肩的緊急空間，減少停等時間及避免塞車。

新城警分局表示，清明連假大客車開放行駛蘇花改時段及路段為：4月2日上午5時至下午5時、4月3日上午7時至11時、4日下午2時至晚間6時、5日中午12時至晚間8時，均為雙向。

蘇澳、崇德地區大客車優先道執行時段為：2日上午5時至下午5時蘇澳南向、4、5日兩天崇德北向，都會視車流狀況調整。

蘇花路廊進入花蓮縣境，有太魯閣國家公園、大禹嶺、合歡山地區、七星潭風景區、台泥和平DAKA園區、崇德瑩農場都是熱門的旅遊景點，新城警分局也規畫彈性交管和管制，請民眾配合現場員警指揮，小心行駛。