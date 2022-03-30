民進黨今召開中執會，直轄縣市議員執行民調時間出爐，4月11至17日由湧言會及菊系廝殺慘烈的高雄市率先登場，台南市4月18至24日；台北市與桃園市4月25至5月1日；5月2至8日為新北市；5月9至15日執行台中市。

此外，會中通過徵召提名宜蘭市長江聰淵參選宜蘭縣長、前立委蔡培慧同志參選南投縣長。

另通過新北市第1選區呂孫綾、新北市第3選區陳文治、台中市第3選區陳世凱、台南市第1選區李美官，經協調後共4人退選，其中新北市第1選區、台中市第3選區，經協調退選後形成同額競選，一併停辦民意調查作業。

此外，會中准予核備「新竹縣黨部第四、五類公職候選人提名辦法」、「高雄市黨部第四、五類公職候選人提名辦法」、「嘉義縣黨部第四、五類公職候選人提名辦法」，另准予核備變更苗栗縣議員第5選區提名名額。

今天會中也對參與2022年直轄市議員提名初選登記的256人進行資格審查，並通過23個同額競選選區停辦民意調查作業。