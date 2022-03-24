2022年高雄市長選戰，國民黨人選仍未敲定。國民黨高雄市議員宋立彬表示，國民黨主席朱立倫的口袋名單請趕快公布吧，手腳再不快一點，高雄藍營基層對選情都快失去希望，快冷掉、散掉了。

宋立彬接受香港媒體《中評社》專訪時表示，國民黨2022高雄市長人選何在？高雄在3月3日全台大停電淪為重災區，高雄藍軍欠缺一位領頭者出來帶領發聲，很多時候都是單兵作戰，監督力道與火網也不容易串連，其實很可惜

宋立彬接著表示，國民黨2022年高雄市長參選人是不是找不到人？現在已經3月下旬了，不管朱立倫要找在地或空降的，麻煩手腳快一點，至少要開始釋放一些訊息與風向出來吧？但不論是黨中央或者地方黨部，現在幾乎都沒有消息，藍營的支持者甚至不清楚國民黨在高雄是否準備打這場仗？

宋立彬指出，高雄市長到底誰來選？現在這些小雞都動不了，大家只能各自作戰，難道年底選戰沒市長合掛看板嗎？如果再拖下去，整合一定更加困難，因此，母雞人選，請趕快決定吧。