金門縣小英之友會總會長、前金門縣環保局長蔡其雍今天登記民進黨第1選區議員初選，他也是目前綠營唯一表態參選縣議員的人。（蔡其雍服務處提供）

金門縣小英之友會總會長、前金門縣環保局長蔡其雍今天登記民進黨第1選區議員初選，他也是目前綠營唯一表態參選縣議員的人，是否能挾其豐沛人脈，繼陳滄江後成為第2位民進黨籍議員，備受各方矚目。

2021年，陳滄江遞補成為綠營首位縣議員，2014年再順利連任第6屆縣議員，在藍天高掛的金門開闢一塊綠洲，後來轉戰立委失利，未能順利更上一層樓，綠營在基層的經營也未再有重大進展。蔡其雍此次登記參選，支持者都期待他用心耕耘，讓荒蕪多年的土地再見盎然綠意。

蔡其雍替蔡英文輸力攻略外島，盡心表現都看在鄉親眼裡，此番從抬轎人變成坐轎人，小英之友會的動員力量，對一向競爭激烈的第1選區，包括老將和新人在內，必然帶來很大的衝擊和壓力。

2014年底，陳滄江競選連任縣議員，民進黨主席暨總統參選人蔡英文專程跨海替他站台，「總統級」輔選層級在地方政壇寫下新的一頁。蔡其雍一旦確定參選，綠營基於深耕地方，從基層民代選舉尋求突破的考量，再加上執政優勢的運用，蔡英文可能以總統身分跨海替金門縣小英之友會總會長蔡其雍造勢，在金門選舉史上再寫下新紀錄。

蔡其雍在參選感言中說，他18歲就赴台打拚，時時刻刻以家鄉的一切為念，前年在黨主席蔡英文和黨內同志，以及立委邱泰源的支持下，成立「民進黨金門醫療支援服務處」一年半的時間內協助許多在地鄉親，他做為服務處執行長，在過程中發現許多尚待解決的問題，這是他決心參選縣議員的原因。

蔡其雍還說，他深知金門故鄉是民進黨的艱難選區，但他也始終相信，金門不屬於藍、也不屬於綠，建設和服務應該不分顏色，若未來當選，將以「金門優先」奮力為金門鄉親爭取權益。

這位在台個人事業有成，連年捐贈金大百萬元獎學金，新冠疫情期間也贈送機關、學校1萬2000個口罩的人，在幫蔡英文於金門開出「破萬」票數，得票率達21.77％，寫下綠營總統候選人歷史新高後，自己如何發揮學生時代長跑好手的實力，突破藍營的藩籬打下新江山，大家都等著看。