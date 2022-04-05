促轉會推動中正紀念堂轉型，據了解，在文化部主導下，原以「永懷領袖」為主題的常設展，7日起將改以「功過並陳」方式重新呈現，將新增前總統蔣中正執政時期白色恐怖判決文等文件 ，蔡英文總統也預計將出席開幕式，表達對推動轉型正義的支持。

蔡英文今年1月出席前總統蔣經國七海紀念園區開幕活動，引發綠營內部質疑，連蔡英文之前的文膽姚人多也批評「總統，妳錯了」。

為表達持續推動轉型正義的決心，蔡英文今年二二八前夕，特地訪視調查局安康園區等「不義遺址」，強調「轉型正義絕對不會停止」。今年二二八紀念日當天，蔡英文也宣示，中正紀念堂的轉型工作會審慎推動，還說「一個民主國家，不該再以威權型式紀念卸任總統，這是我們的原則」。

中正紀念堂常設展在今年二二八之後即封閉重新陳列，之前主要是以「永懷領袖」為主題，陳列蔣中正生前文物，在文化部主導下，4月7日起將以「功過並陳」方式呈現，其中也納入蔣中正當年在白色恐怖時期所下的命令等文件。

對於轉型正義的進程，總統府發言人張惇涵今天重申，促轉會將在5月提出總結報告，後續將提高層級，由行政院來承接各項轉型正義工作。各界所關心的清除威權象徵，包括中正紀念堂的轉型工作在內，政府會審慎推動。

他強調，誠如蔡總統於今年二二八當天所表示的，一個民主的國家，不該再以威權的形式，來紀念卸任總統，這是我們的原則。

至於蔡英文總統當天是否會出席，張惇涵表示，按照慣例，總統行程若有定案，總統府即會對外發布。