「台灣─瑞典國會議員協會暨歐洲議會議員聯合訪團」昨天傍晚抵台，正在居家隔離的蔡英文總統明天將改視訊方式接見，蔡英文今晚表示，她已準備台灣小吃珍珠奶茶以及蘿蔔糕送給所有的訪賓，「希望道地的台灣味和豐富的文化，能讓他們擁有一趟美好的旅程」。

訪團此次由瑞典國會「台灣─瑞典國會議員協會」主席歐柏莉，與瑞典籍「歐洲議會」魏莫斯共同擔任團長，成員除議員外，還包括歐洲議會相關黨團政策顧問等共12人，預計明天上午10點赴總統府與蔡英文視訊會晤，10點50分與副總統賴清德面對面會談。

蔡英文今晚在臉書表示，她居家隔離也繼續拚外交！這幾年歐洲國家和台灣的互動越來越多，支持台灣的力量也越來越茁壯，除了先前歐洲議會、波羅的海三國國會訪團相繼來訪，明天她也將透過視訊，接見「台灣-瑞典國會議員協會暨歐洲議會議員聯合訪團」。

她也貼出送給訪團的台灣小吃照片表示，瑞典的民主好朋友們不遠千里而來，訪問團昨天已經抵達台灣。瑞典的IKEA在台灣很有名，她也準備了名聞世界的台灣小吃珍珠奶茶以及蘿蔔糕，送給所有的訪賓，希望道地的台灣味和豐富的文化，能讓他們擁有一趟美好的旅程。