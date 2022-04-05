蔡英文總統(中)5日出席第50屆世界清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽開幕活動，蔡總統致詞時有民眾在二樓觀眾席大喊「我要陳情」，維安隨扈不敢大意，在致詞結束後站上舞台警戒。(黃世麒攝)

「2022年第50屆世界清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽」今天開幕活動，蔡英文總統致詞表示，我們去年的奧運成績，帶來了全民體育熱潮，目前光是羽球運動人口就高達300萬人，她承諾，未來政府會繼續努力，支持各級的體育發展，包括場館和設備，從學校到社區，政府都會持續投入資源，同時提供選手最完善的支持，當選手最強的後盾。

蔡英文總統今天下午出席「2022年第50屆世界清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽開幕活動」，剛致詞沒多久，就有民眾在二樓看台上高喊「我要陳情」，由於聲音非常大聲，蔡英文笑著回應，「好，你陳情，你交給後面那一位」，隨扈一度上台警戒，維安人員則趕緊靠近該男子，待其陳情動作結束，再將該男子帶離，蔡英文也在開球後隨即離去。

蔡英文總統(右三)5日出席第50屆世界清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽開幕活動，擲大羽球為活動開幕。右二為東京奧運羽球金牌國手李洋、左二為王齊麟。(黃世麒攝)

蔡英文致詞時表示，去年的東京奧運，臺灣創下史上最好的成績，特別是在羽球項目，「麟洋組合」奪下男雙金牌，相信那一個晚上，大家都非常振奮，也非常難忘。

她說，東京奧運之前，臺灣的羽球風氣就已經很興盛；奧運後，更是有越來越多的人，想要加入打羽球的行列，這顯示出我們的奧運成績，帶來了全民體育的熱潮，像是今天的活動，就是最好的例子。

今天是第50屆「世界清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽開幕典禮」，她肯定該活動，從1972年開辦到現在，參加的人數越來越多，規模也越來越盛大。這一屆的參與者，已經超過2千人，是國內最大的羽球業餘比賽。

蔡英文提到，這個活動叫做「清晨盃」的原因，是因為一開始舉辦的時候，是由上班族利用上班前6點到8點的時間來進行比賽；可以這麼早起參加比賽，想必是真的很喜歡羽球的人。

她也透露，第50屆清晨盃原本去年就要舉行，因為疫情的影響延到今年來舉辦。她要特別感謝中華民國全民羽球發展協會長期主辦這個活動，持續帶動全民羽球的風氣。在大家和政府的努力之下，現在無論是學校、社區運動中心，或是公園等等場地，都可以看到很多民眾相約打羽球。

目前我們的羽球運動人口高達300萬人，她說，隨著整體運動風氣興盛，不僅讓大家身心更健康，享受運動帶來的快樂，也能讓我們在廣大的運動人口中，培育出更優秀的選手。

她也承諾，未來政府會繼續努力，支持各級的體育發展。包括場館和設備，從學校到社區，政府都會持續投入資源，充實體育的基礎建設，讓大家都能享受更好的運動環境。同樣的，政府也會為選手提供最完善的支持，當選手最強的後盾。