國內名知畫家蕭如松今年百年冥誕，文化局規畫的系列活動陸續展開，10日在蕭如松藝術園區舉辦「梅飛澀舞」醃脆梅活動，參加親子拿到青澀的梅果，動手挑蒂、殺青及靜置處理，裝入罐內完成香Q的脆梅。

「一月賞梅，四月採梅！」文化局長李安妤表示，蕭如松藝術園區種有一棵青梅樹，每年都有會長出許多青梅，生活簡樸的蕭如松老師在居住期間，也常會採梅做醃梅，做成日常佐餐的小菜，「梅飛澀舞」醃脆梅活動也希望籍此緬懷蕭老師。

活動在園區戶外熱鬧展開，有13組父母帶著小朋友參加，園區總監呂湘媚先介紹這棵青梅樹，每年都會長出許多青梅，小朋友往上看多說「沒看到啊！」原來青梅與青葉混合，要仔細觀看才能看得清楚。

「青梅很苦且澀，經過加工後會讓青梅變甜又好吃喲！」呂湘媚說明青梅挑蒂、殺青及靜置處理的程序，小朋友在父母協助下，認真做完每個步驟，親子合作完成一罐作品，小朋友都說「好好玩！」

「園內除青梅樹外，還有一棵百年芒果樹，每年也會結果子喲！」 呂湘媚說，今年適逢蕭如松老師百年冥誕，辦理「梅飛澀舞」醃脆梅活動，一方面讓大家了解青梅的製作，另一方面也認識園區內有顆青梅樹，親子透過手做也能達到增進感情的目的。