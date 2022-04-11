旅美學者林環牆昨（10）日在臉書分享總統蔡英文「論文門」醜聞的最新進度，透過詢問畢業於英國倫敦大學伯別克學院的菱傳媒董事施威全取得博士的經歷，反證倫敦大學在對待蔡英文論文真偽之質疑時、協助隱藏更多資訊。此文一出引起上百位網友討論，還有人懷疑倫敦大學是個「學店」嗎？

林環牆在臉書表示，有關於蔡英文學位的問題，連倫敦大學湯姆森校長都不敢親自回答，但施威全過去卻力挺蔡英文，讓他產生興趣，查詢後發現其2009年至2017年分別在陸委會、行政院及新北市政府任職，卻能在2019年5月獲頒博士學位，因此依英國資訊自由法向倫敦大學伯別克學院詢問其博士經歷，分別得到博士口試委員名單與口試的舉行時間與地點。

林環牆質疑，由此可知在英國資訊自由法下，博士口試委員名單與博士口試的日期、地點等都屬於可揭露的公共資訊，「然而，碰到了擁有總統權力的蔡英文，為什麽又變成不可揭露的個資隱私呢？」認為如此一來正好可以證明倫敦大學是論文門醜聞的共犯。

上百位網友看完後紛紛在林環牆臉書、《中時新聞網》及《Yahoo新聞》等平台留言，說「謝謝林教授不斷為我們提供真相」、「鍥而不捨，以子之矛攻子之盾，高！」「漂亮威猛的一擊」、「不得不懷疑倫敦大學是個學店」，還有人酸：「隔離14天希望可以寫出1984年的論文」。