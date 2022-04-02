金城國中藝文中心的坐落位置，讓一些家長「迷路」找不到。（讀者提供）

有些家長抱怨，很多家長不知道這個在校園偏僻角落的地方，縣府承辦單位也未做好方向指引。（讀者提供）

臨時更改表揚大會的地點，讓家長和小朋友亂成一團。（讀者提供）

金門縣政府原定今天上午在莒光共融公園舉辦「111年慶祝兒童節優秀兒童表揚大會」，但因天候關係臨時改往金城國中藝文中心，卻未做好方向指引，讓很多家長在校園「迷路」，抱怨本來應該很快樂的「兒童節」表揚大會搞得像整人的「愚人節」一樣。

縣府教育處原定今天上午9時30分在去年啟用，曾舉辦多項系列活動的莒光共融公園舉辦「111年慶祝兒童節優秀兒童表揚大會」，並安排縣長楊鎮浯親自到場同樂。但因清晨下了一場小雨，天候不穩定的關係，臨時改往金城國中藝文中心，讓許多家長和小朋友為找新地點急得團團轉。

有些家長抱怨，很多家長不知道這個在校園偏僻角落的地方，縣府承辦單位也未做好方向指引，讓家長帶著小朋友一直在「迷路」中，準備領獎的好心情一下掃光光，真不知教育處這麼大的一個單位，為何連天候備案都沒做好？

還有家長間傳出有人急著找路，一時不慎險些發生車禍，不少人抱怨這樣的狀況讓人感覺「愚人節」好像還沒過，反倒是快樂「兒童節」表揚大會變得有點像整人的「愚人節」。

縣府說明，確實因為天候關係，擔心給家長和小朋友帶來不便，才決定從開放的共融公園改往室內的城中藝文中心，但因時間倉卒未做好因應工作，一定會檢討改進。