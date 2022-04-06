疫情再度炸開，大甲媽遶境在即，往年信徒沿著學校、宮廟休息，家長關心是否再度進校園，縣府強調依中央防疫規定，由各校召開防疫會議定奪，6日縣府防疫說明會直播，留言一片倒，要求「請停止開放彰化縣校園讓香客進入」，沿線各校多已做出「不開放」的規定。

「畢竟孩童沒有打疫苗啊，誰能保證不會有後遺症」、「打疫苗不代表不會確診，遶境只要有人確診，幼兒就不安全，很無奈啊！」今年大甲媽遶境，從歡喜相迎到家長們掀起擔憂，害怕香客進入校園，造成疫情破口，希望縣府明確規範。

教育處5日表示，針對教育部防疫管理指引，適度開放學校戶外操場，由各校召開防疫小組會議討論是否開放，並配合中央政策滾動式修正。

縣長王惠美6日在防疫說明會直播會表示，針對家長和信徒關心，縣府依中央防疫規定來辦理，並依照學校家長會、老師等來做決議，規定並非針對大甲媽，也針對所有宗教活動。

這次大甲媽遶境，去程剛好碰上新生報到日，進香沿著省道中山路，有國聖、南興、僑愛國小，回程經橋信國小，除了國聖國小開放廁所，因分不清家長或香客，提供方便，其餘經召開防疫會議後，都決議香客不能進校園。

前縣長魏明谷和議員賴清美則質疑，「還有縣府嗎？」縣府不敢承擔責任，把開放校園供香客休息的權限，推卸給校長。

民進黨彰化縣黨部主委邱建富表示，台中、雲林都決定校園不開放，彰化南瑤宮也宣布不提供大浴室，唯獨彰化縣開放校園做決定，學校這麼多，還要一一去關心，家長怎放心。

王惠美則強調，教學時段，都已明訂規定所有的訪客都不准進入校，沿線會另外規畫讓香客休息、上廁所方便的地方。

沿線學校表示，香客有需求，縣府確實有壓力，縣府要求一定得召開防疫會議討論，並將各界詢問和結論回報，縣府還是會掌握整體情況。