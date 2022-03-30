年底九合一選舉，藍營迄今未定案高雄市長候選人，引發各界關注。高市前副市長李四川擁有高人氣，屢成藍營支持者點名對象，李今（30日）發聲直言自己「無意參選」，並回應近日有媒體稱，國民黨高層多次見面勸進說法，他說要感謝黨主席朱立倫瞭解他的心意，並無勸進之舉。對此，有不少網友直呼「請朱主席自己下來選，為黨犧牲」。

李四川今日在臉書發文表示，有很多朋友希望他參與今年底的高雄市長選舉，拿「槓槌」的他，向來只看到眼前的釘子，只會修補市政缺失的洞，做好本分。他不懂政治，更不會操弄選舉，也無意參選；他認為人生有時是一種選擇，緣起而聚盡本分，緣盡放下而重生。

李四川指出，近日有媒體報導指稱，國民黨高層與他多次見面勸進。他要謝謝朱立倫因瞭解他的心意，並沒有勸進之舉，所以他要澄清，黨中央從沒有人來跟他談選舉的事。

對於下一步動向，李四川則坦言，他覺得平凡才是人生最偉大的，不管在哪個地方、在哪工作，只要盡本分，都會有益於社會；對於高雄，他則表示「人依舊，愛依然，情永遠」。

對此說法，吸引不少網友在《中時新聞網》留言討論，有網友表示「請朱主席自己下來選，為黨犧牲」、「明智！生命是美好的，不需要浪費生命」、「去選也是砲灰，犧牲有何意義？找不到人，就朱自己下來選吧」、「高雄人只吃台灣菜不吃四川菜，不選是對的」。