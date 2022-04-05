撂狠話逼退羅智強？ 朱立倫親上火線：我信守承諾不放話

國民黨台北市議員羅智強原要在2日上午宣布參選桃園市長，卻接到國民黨主席朱立倫來電，以「地方反彈太嚴重」為由勸退。台北市議員徐巧芯3日爆料，朱在電話中提到「我要跟你魚死網破」、「不管你民調再強，我都不會提名你，我就是不要你」等。朱今受訪僅說「會信守承諾，不放話也不回應」，媒體人羅友志直言，朱「到現在還畫錯重點」。

今逢先總統蔣中正逝世47周年，朱立倫前往慈湖紀念，國民黨立委萬美玲、呂玉玲等人也陪同現身。被問及近日與羅智強爆發的3小時通話爭議，朱表示，現階段都以黨的勝選為最高目標，黨的團結是努力要做的事，直言目前的國民黨「團結都不一定勝選，不團結怎麼可能勝選」，會努力團結大家，「任何製造對立、製造紛爭、製造困擾，對團結是沒有幫助的」。

台北市議員羅智強。（資料照/粘耿豪攝）

被問到民調是否會是唯一考量，朱立倫強調各地都有做參考民調，在各縣市協調時都會成為重要依據。除此之外，朱立倫連說了5次自己會負起責任，說該說的話、做該做的事，並會信守承諾，「不放話也不回應。」

羅友志在臉書發文質疑，朱立倫「不放話也不回應」這句話，是「在說給我們這些『放話的人』聽的」，朱「到現在還畫錯重點」，罵了黨員3小時，不准說出去，「這不是密室，什麼才是密室？」

羅友志也直言，「我會用盡手段、就是不要你、魚死網破」這3句話，朱立倫無異於說了也認了，「蔣先生在陵寢裡面，應該很生氣。」