陸軍官校專科班校友會理事長羅睿達。（中評網）

國民黨台北市議員羅智強宣布參選桃園市長，提及黨主席朱立倫曾與他在通話中揚言「魚死網破」及表達因為羅很弱所以不會提名他的態度。軍校校友會理事長羅睿達接受訪問時，披露桃園在地軍系或退伍軍人團體的態度。

陸軍官校專科班校友會理事長羅睿達8日接受《中評網》訪問時指出，羅智強頗有當年趙少康之勢，猶過之而無不及，羅智強為國民黨的貢獻，大家是有目共睹。現在羅智強、徐巧芯、游淑慧等幾位台北市議員組合，彷彿就可以掌握整個國民黨未來的興衰。

不過，羅睿達也強調，現在軍系或退伍軍人團體寧願選擇中立，桃園群組也沒有看到相互攻擊，因為大家都在等待，等待國民黨正式提名誰，就全力支持誰。軍系不能接受造成黨中央的困擾與為難，軍系最在意還是團結，願意謹守分際。

羅睿達誠心建議，國民黨支持者一個禮拜不轉傳文章、不罵國民黨，若有人按耐不住用「黨內高層」或匿名方式發文，就會知道誰是假的、誰是真的。因為綠營假粉會試圖介入，製造國民黨的紛爭。