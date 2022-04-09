前總統馬英九出席行程，媒體詢問是否協調羅智強參選桃園市長？馬微笑不答。（賴佑維攝）

桃園市國際蘭馨交流協會創會暨授證典禮9日舉辦。（賴佑維攝）

國民黨主席朱立倫參加桃園市國際蘭馨交流協會創會暨授證典禮，因表態參選桃園市長的台北市議員羅智強在朱之前離開，媒體詢問是不是想避開他？朱立倫說，他是黨內同志，很歡迎參加這些活動，他一定會更努力，在年底選戰中讓桃園更好。

桃園市國際蘭馨交流協會創會暨授證典禮9日在桃園市中壢區舉辦，羅智強也有出席活動，但待時間並不久，媒體詢問是否避開朱立倫、前總統馬英九。羅智強皆以「不特別說明」回答，僅稱還有其他活動。

朱立倫受訪時，媒體詢問會不會羅智強要避開他？朱立倫說，志強是自己同志，很歡迎他來參加這些活動，相信大家都覺得桃園一定要更好，桃園一定要更團結。朱強調，作為桃園一分子，又是國民黨主席，一定會更努力，讓桃園更團結，年底選戰中讓桃園更好，國民黨要贏，團結過程中，會更努力更加油。

另馬在會場致詞時，朱立倫與要參選桃園市議員的凌濤及桃園在地人士互動，等馬致詞後才入場。不過馬、朱2人並無互動。反倒是大合照時，馬英九主動與首屆理事長舒翠玲並比愛心，表達協會對女性的聲援。

馬英九離去時被媒體問到會不會跟朱立倫討論羅智強選桃園市長事宜？馬微笑不答。活動中，除馬英九、朱立倫，中廣董事長趙少康、議長邱奕勝、立委魯明哲、呂玉玲也有出席。