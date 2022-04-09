備戰台北市長的國民黨立委蔣萬安原預計5月宣布參選，今被問到台北市副市長黃珊珊民調愈追愈接近，是否可能提前宣布，蔣萬安表示將持續勤走基層，全力以赴，確立目標就奮勇向前。

蔣萬安今出席出席南港淨山健行活動，黨籍議員也同台，頗有母雞帶小雞意味。蔣萬安指出，今天剛好來到登山健行活動，國民黨籍議員都非常認真勤走基層，都是戰將，未來在很多在地市政議題，都會持續交換意見。

針對5月才宣布參選，恐讓黃珊珊民調愈追愈接近，蔣萬安說，我們就是把自己做好準備，全力以赴，確立目標就奮勇向前，持續在基層勤走，傾聽大家意見，這是最重要的事。

至於是否可能提前宣布參選？蔣萬安重申，持續勤走基層，從上一屆立委開始到這一屆，一直都是如此，過去這樣，未來也是這樣。

針對有議員有意接棒蔣萬安立委席次，上演卡位戰，蔣萬安僅說，我們都有共同的目標，就是今年的選戰我們一定要贏，大家一定要對外展現團結氣勢。

另外，國民黨議員王浩未領表登記，放棄連任，蔣萬安表示，因為是同個選區，一直以來也是他政治上面的前輩，很多時候都會跟他請益，不管是在市政上面，或在選舉，他非常的資深，對市政也非常的熟稔，他做出這樣的決定，相信一定都是為了地方好。