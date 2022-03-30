共有4席的新北市議員選舉第一選區（石門、三芝、淡水、八里），民進黨準備搶占2席，除了現任議員鄭宇恩尋求連任外，還有呂孫綾及彭莉惠登記爭取，不過呂孫綾今（30）日表示為了讓民進黨更團結，正式宣布退出初選。

呂孫綾2016年時在新北市第一選區選上立法委員，是第九屆立委中最年輕的委員，不過2020年尋求連任時敗於國民黨立委洪孟楷，後表達參選新北市第一選區議員的意願，投入地方服務、參與黨內初選。

不過該區除了有尋求連任的鄭宇恩外，還有彭莉惠也登記參選，究竟誰能勝出還是未知數。呂孫綾今日在臉書表示，為了讓民進黨能夠更堅強、更團結，「我決定退出新北市第一選區議員初選，全力支持黨內同志能夠2席全上，希望能讓更多優秀的同志一起為家鄉服務！」

呂孫綾透露，在2020立委連任失利後，她仍然為自己的家鄉做努力，也投身公益、關心弱勢，今天之所以做出退選的決定，是希望壯大民主力量，「和黨內同志一起繼續為家鄉努力，為台灣努力」。

除此之外，呂孫綾更意有所指地說「手把青秧插滿田，低頭便見水中天，心底清靜方為道，退後原來是向前」。