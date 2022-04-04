台北市長兼民眾黨主席柯文哲（左三）4日率立委高虹安及多位議員參選人在新竹市參訪，被外界視為是來踢館，柯文哲則表示，選民會自己決定啦。（陳育賢攝）

台北市長兼民眾黨主席柯文哲4日率立委、新竹市黨部主委高虹安及多位議員參選人在新竹市參訪，被外界視為是回鄉「踢館」，柯文哲表示，不要講踢館啦，民主過程就是人才的競爭，買不買單要看選民自己；高虹安則表示，市長提名部分黨中央已在徵詢，有一定的程序，已努力規畫當中。

柯文哲今天下午在參訪將軍村文創園區時受訪表示，這次是趁清明連假回家鄉掃幕，順便在地方走走而已，外界不需作太多解讀；至於政壇認為新竹市是「主席」故鄉，是重點縣市，柯文哲則說，就算不是自己的故鄉，民眾黨也還是會推出優秀的候選人，更何況這裡是主席的故鄉，一定會全力以赴。

他說，這次的參訪不要說踢館啦，過去去外縣市都被人說怠忽市政，每次都想還是別去了，他都不知道別的縣市長是怎麼做的了。像今天返鄉掃幕，有些議員就會認為柯文哲身為防疫指揮官竟沒坐鎮在台北，這都不是問題啦，今天回來掃墓，早上9點視訊會議還是照開，現在這時代不管人在哪裡都還可以運作。

柯文哲表示，不要講踢館啦，民主過程就是人才的競爭，買不買單要看選民自己。（陳育賢攝）

有媒體問到，近期有別黨出現「跳船潮」，今天來新竹市是來拔樁的嗎？柯文哲則指出，民眾黨是一個新興的政黨，過去幾十年，很多人沒有其他更好的選擇就只好加入國民黨與民進黨，等有一天出現更好的選擇時，當然去找更好的，以前是兩個爛蘋果去做抉擇，不管國民黨還是民進黨的好人才，都可以來民眾黨。

而外界好奇柯文哲與新竹市長林智堅在之前大新竹合併升格議題時，有不同意見的表達，兩人關係是否降到冰點？這一次回來新竹有沒有跟林智堅打招呼？柯文哲說，他跟林智堅很友好，過年他都會到我家拜年，私人交情沒問題，今天他只是回來掃墓的，順便在家鄉繞一繞，應該不用報備吧，都還是好朋友啦。

由次高虹安一直以來是代表民眾黨出征新竹市長最佳且最強人選，但高虹安至目前都遲遲未點頭參選，對此，高虹安表示，目前黨中央有相關程序在做，會徵詢各種可能有意要參選縣市長的人選，黨中央也在運作中，包含決策委員會、中央委員會，會先訂出相關的時程 在努力規畫中。

她也指出，民眾黨不像其它「大黨」，有什麼期程，民眾黨是只要有好人選，經黨中央確定後，就會直接啟動，沒有日期的考量。

柯文哲今天中午是在高虹安的陪同下，先是率新竹縣市黨提名的議員參選人包括新竹市東區的宋品瑩、北區蔡文盛、香山區葉國文，新竹縣的林子丞、徐勝凌、林碩彥、陳立基、林冠年等與媒體餐敘。下午走訪將軍村及兒藝節時，剛加入民眾黨的前國民黨市議員李國璋也陪同參訪。