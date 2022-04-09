民眾黨主席柯文哲被爆出，本周黨政會議時提到苗栗縣議員提名爭議，竟炮轟中評會主委、賴香伶辦公室主任林恕暉，甚至脫口而出「誰家的狗，自己回去管好」，賴香伶今天要求柯文哲收回那句話，並向大家道歉。柯文哲今受訪表示，EQ不好、情緒不佳要改進，會私下跟賴香伶講。媒體追問為什麼不公開道歉，柯文哲說內部會議的問題內部解決。

針對苗栗縣議員提名爭議，柯文哲今天下午出席民眾黨舉辦的華珊論壇受訪表示，此次事件代表新興政黨沒制度，去年11月發生的爭議拖到現在才處理，很奇怪，顯示新的政黨很多制度欠缺，這件事情拖到都要選舉了，不是很好笑嗎？

柯文哲說，自己要檢討台北市政太忙，一個禮拜僅有一個半小時視訊通話，相關問題會改進，要相信制度，不要相信個人，相關流程要注意時效，不要拖到東窗事發才處理。

被問到為何在會議中這麼生氣，柯文哲說，這個爭議拖5個月，更何況當初從縣黨部到選舉決策委員會、中央委員會，都公布提名，現在要撤掉不是很好笑嗎？太亂了？後續相關爭議將送到中央委員會討論。

民進黨副秘書長、柯文哲前幕僚林鶴明稱，柯文哲的發言涉及刑法？柯文哲先是問哪一條？聽到媒體說公然污辱後直呼，天啊，我的前幕僚都在．．．．．，好啦，大家辛苦了。