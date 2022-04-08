台北市長柯文哲。(圖/本報資料照)

蔡英文家人官邸聚餐爆確診！ 府：總統即起暫停行程隔離至4/14

總統蔡英文因為家人確診，將於官邸隔離至14日，再進行7天的自主健康管理；曾經於6日進入總統府參加防疫會議的行政院長蘇貞昌也將採行自我健康監測措施；而未受邀請的台北市長柯文哲，反而逃過一劫！

總統府今（8）日召開臨時記者會表示，蔡總統於連假期間4月4日於官邸與家人餐敘，其中一名家人今日篩檢後確診，蔡總統將於官邸進行隔離，自接觸日隔日4月5日起算，預計將隔離至4月14日，再進行7天的自主健康管理至4月21日。因此，自即刻起至4月14日，總統公開行程皆暫停。

行政院長蘇貞昌6日曾入府與蔡總統進行疫情會議，行政院發言人羅秉成今天表示，經中央流行疫情指揮中心建議，蘇貞昌應採行自我健康監測措施至本月16日。

蔡英文6日曾在臉書表示，連假後的第一個上班日，邀集了賴清德、陳建仁、蘇貞昌、陳時中、台大副校長張上淳、疾管署長周志浩，以及守護邊境防疫的桃園市長鄭文燦、高雄市長陳其邁召開防疫策略會議，達成「非清零、不與病毒共存」的高度共識。不過當日防疫策略會議卻未邀請台北市長柯文哲出席。

急診醫師陳志金在臉書質疑，「那個號稱比阿中部長更懂防疫的人，沒有受邀？」暗指台北市長柯文哲未受邀請參加防疫會議。

不過，現在蔡英文家人傳出確診，蔡英文將於官邸隔離至14日，再進行7天的自主健康管理。蘇貞昌也因為6日入府與蔡總統進行疫情會議，將採行自我健康監測措施至本月16日。柯文哲今對此也回應「我們沒辦法去總統府做疫調」，副市長黃珊珊補充，牽涉到中央的部分，通常都由中央衛福部接管。

網友指出，柯文哲因為當天未受邀請出席防疫會議，反而不用進行自我健康監測措施，算是逃過一劫！