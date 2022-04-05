300公斤抹香鯨寶寶重傷擱淺八里 新北救難協會急救援 13:382022/04/05 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北救難協會八里分會今（5日）上午近11時，在八里左岸邊發現一頭重達300公斤的幼年抹香鯨擱淺，新北救難協會執行長鄭培銘出動自製的鯨豚拖板車救援。（鄭培銘提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北救難協會八里分會今（5日）上午近11時，在八里左岸邊發現一頭重達300公斤的幼年抹香鯨擱淺，新北救難協會執行長鄭培銘出動自製的鯨豚拖板車救援。（鄭培銘提供） 新北救難協會八里分會今（5日）上午近11時，在八里左岸邊發現一頭重達300公斤的幼年抹香鯨擱淺，新北救難協會執行長鄭培銘出動自製的鯨豚拖板車救援。（鄭培銘提供） 新北救難協會八里分會今（5日）上午近11時，在八里左岸邊發現一頭重達300公斤的幼年抹香鯨擱淺，新北救難協會執行長鄭培銘出動自製的鯨豚拖板車救援。（鄭培銘提供） 新北救難協會八里分會今（5日）上午近11時，在八里左岸邊發現一頭重達300公斤的幼年抹香鯨擱淺，新北救難協會執行長鄭培銘出動自製的鯨豚拖板車救援。（鄭培銘提供） 新北救難協會八里分會今（5日）上午近11時，在八里左岸邊發現一頭重達300公斤的幼年抹香鯨擱淺，抹香鯨身上有多處傷口，心跳一分鐘僅40下，生命垂危；新北救難協會執行長鄭培銘出動自製的鯨豚拖板車救援，並為鯨豚鋪上濕毛巾，動保處目前正前往救援。 鄭培銘說，協會人員通報後，海巡署、中華鯨豚協會人員立刻趕赴現場，目前已急救2個小時，現正等待新北動保處車輛人員抵達。 南橫寶來一橋通車 溫泉產業利多 醫護人力不足可「免隔離」 羅一鈞：北部4家醫院啟用 #抹香鯨 #新北 #救難協會 #八里 #擱淺 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 每天要戳鼻怒了 北市醫師工會不滿CDC：把醫護當工具人 13:562022/04/04 生活 疫情衝擊人潮砍半 三峽老街推雲旅遊促經濟 17:532022/04/04 生活 基隆愛心篩檢 今起揪潛在感染源 04:102022/04/05 生活新聞 新北柔道老師傳播鏈延燒 桃園經國國中停課7天 21:032022/04/04 生活 確診婦連2次逃離病房 出動5護理人員結束鬧劇 下場慘了 13:082022/04/04 社會 本土連3天破百 最新確診地圖曝 這縣市個案暴增 07:492022/04/04 生活 連兩天確診爆增疫情持續擴大 新北：醫療量能目前足夠 16:432022/04/03 生活 多元文化節登場 侯友宜嗨跳霹靂舞 04:102022/04/04 地方新聞 市場波動，股票獎勵失靈… 科技巨頭改用現金搶才 04:102022/04/04 全球財經 南下墾丁嗨唱 遊客確診台灣祭喊卡 民眾搶快篩 04:102022/04/04 生活新聞 新北＋46 大量足跡曝 運動中心泳池、麥當勞、電影院全中 15:432022/04/04 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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