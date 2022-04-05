新北救難協會八里分會今（5日）上午近11時，在八里左岸邊發現一頭重達300公斤的幼年抹香鯨擱淺，新北救難協會執行長鄭培銘出動自製的鯨豚拖板車救援。（鄭培銘提供）

新北救難協會八里分會今（5日）上午近11時，在八里左岸邊發現一頭重達300公斤的幼年抹香鯨擱淺，新北救難協會執行長鄭培銘出動自製的鯨豚拖板車救援。（鄭培銘提供）

新北救難協會八里分會今（5日）上午近11時，在八里左岸邊發現一頭重達300公斤的幼年抹香鯨擱淺，新北救難協會執行長鄭培銘出動自製的鯨豚拖板車救援。（鄭培銘提供）

新北救難協會八里分會今（5日）上午近11時，在八里左岸邊發現一頭重達300公斤的幼年抹香鯨擱淺，新北救難協會執行長鄭培銘出動自製的鯨豚拖板車救援。（鄭培銘提供）

新北救難協會八里分會今（5日）上午近11時，在八里左岸邊發現一頭重達300公斤的幼年抹香鯨擱淺，抹香鯨身上有多處傷口，心跳一分鐘僅40下，生命垂危；新北救難協會執行長鄭培銘出動自製的鯨豚拖板車救援，並為鯨豚鋪上濕毛巾，動保處目前正前往救援。

鄭培銘說，協會人員通報後，海巡署、中華鯨豚協會人員立刻趕赴現場，目前已急救2個小時，現正等待新北動保處車輛人員抵達。