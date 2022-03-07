酒駕男闖紅燈撞飛騎士又自撞公車後，棄車徒步逃逸。（民眾提供）

北市一部小客車駕駛今（6日）清晨未繫安全帶，遇見中山分局員警上前盤查時假裝配合，但趁員警一不注意就加速駛離，途中撞擊騎士及公車，造成車輛嚴重損壞後，棄車徒步逃逸，員警最後在民眾的指示下逮到滿頭是血的蔡姓肇事嫌犯，經酒精濃度檢測後發現其酒測值竟達0.39毫克，全案依公共危險及傷害罪移送法辦。

臺北市政府警察局中山分局民權一派出所員警6日上午7時30分許巡邏期間，行經林森北路及民生東路口上發現一部轎車駕駛未繫安全帶，正要上前攔檢盤查時，該車駕駛假意聽從警方攔查後加速駛離。

警方見狀一路尾隨，但該車無視上班尖峰車潮，至林森北路與長春路口時，闖紅燈與普重機發生碰撞，造成機車車輛損壞，遭撞擊之騎士與乘客腳部骨折送醫治療，所幸受傷無辜民眾意識清楚無生命危險。

肇事車輛駕駛則加速往南方向駛離現場，後於南京西路與重慶北路口擦撞分隔島後追撞公車，立即棄車徒步往重慶北路逃逸，警方抵達現場後見車禍地點一片狼藉，轎車零件散落一地，車頭嚴重變形，駕駛卻不見人影。

經熱心民眾提供該嫌逃逸方向，警方於重慶北路2段55號前發現該嫌頭部受傷滿臉鮮血，確認其身分後將其逮捕，警方為蔡嫌進行酒精濃度檢測，酒測值達0.39mg/L，已超過酒測標準，加上酒後肇事，已觸犯公共危險罪，全案依公共危險及傷害罪移請臺北地方檢署偵辦。

警方呼籲，酒駕已經造成不少悲劇，民眾切勿以身試法酒後駕車，「開車不喝酒、喝酒不開車」，千萬不要有僥倖心理，警方將持續嚴正執法加強取締酒後駕車，已遏止僥倖的違規駕駛人。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康；酒後不開車，安全有保障！