戴姓男子酒駕，被警方攔下後，惱羞成怒嗆警「撿酒矸仔（台語）犯法嗎？」實施酒測，酒測值超標遭重懲。（民眾提供／盧金足台中傳真）

掃除醉犯！台中市1名開貨車的57歲戴姓男子，全身濃濃酒味，警方詢問其有無喝酒，男子惱羞成怒，嗆警「撿酒矸仔（台語）犯法嗎？」員警看他整張臉「紅吱吱（台語）」，實施酒測，酒測值0.18mg／l，依《道路交通管理處罰條例》最高可罰12萬元以下罰鍰，並當場移置保管車輛及吊扣其駕駛執照1年至2年。

一名戴姓男子駕駛貨車行經南屯區環中路與公益路，因行車路線飄忽不定走走停停，引起巡邏員警注意上前盤查，男子一下車，眼尖巡佐黃聰賢立馬認出該男子為先前曾遭取締的酒駕男子，還惡言嗆警，警方酒測後超標開罰。

隨著酒駕修法，酒駕未肇事的刑度從最重可判2年增加為3年，得併科罰金30萬元；酒駕再犯年限也從5年延長為10年，增訂得併科最高300萬元罰金；此外也修正《道路交通管理處罰條例部分條文修正案》，明定10年內兩度酒駕的累犯，可公布姓名、照片和違法事實，並提高酒駕同乘者「連坐罰」金額，從600至3000元罰鍰，提高到6000至1萬5000元。

員警曾遇到民眾駕駛車輛，行經取締酒駕路檢點時，趕忙衝去附近超商購買酒類飲品，辯稱自己看見警察很緊張，喝酒壓壓驚的荒謬理由，該修正規定內容將駕駛若在警方酒測前飲酒、吸毒以求脫罪，比照拒絕酒測處罰，讓酒駕份子無所遁形。

警方指出，戴姓男子4年前就曾酒駕被逮，再度遭同一警查獲酒駕，雖不適用道路交通管理處罰條例第35條第3項累犯罰則規定，惟日後再有酒駕情事，可依其駕駛車輛分別依第1項所定罰鍰最高額處罰。

第3次以上者按前次違反該項所處罰鍰金額加罰9萬元，並均應當場移置保管該汽機車、吊銷其駕駛執照及施以道路交通安全講習，公路主管機關得公布其姓名、照片及違法事實；如肇事致人重傷或死亡者，吊銷其駕駛執照，並不得再考領。呼籲民眾切勿心存僥倖酒駕車，以維每一位用路人行車安全。

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