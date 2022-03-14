左營區軍校路發生4車追撞事故，造成1車翻覆，紅色汽車車頭毀損嚴重。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

21歲黃姓男子於14日上午10時駕駛自小客車許行經左營區海軍總醫院前的軍校路上，疑似車速過快，他追撞前方車輛，導致前車往前推撞另外2車。此事故造成黃男的汽車翻覆，另一名27歲黃姓駕駛頭擦傷送醫。4部車的駕駛酒測值皆為0。

左營警方調查，黃姓駕駛往前撞擊紅色自小客車後翻覆，紅色自小客車遭撞擊後，往前擦撞前方的計程車後，再推擠到第一台白色馬自達休旅車。紅色自小客車的黃姓駕駛受傷，已送海總醫治。

至於21歲黃姓駕駛與另兩部車的駕駛均表示無須就醫。至於肇事原因，仍需警方進一步調查釐清。