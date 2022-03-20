新北市八里區，今（20日）清晨4時許，3名菲律賓籍的選手，參加「第12屆雙主場輪霸西濱自行車挑戰」，沿著西濱公路前往會場路途中，其中1名32歲的菲籍男子，遭1台銀色小客車從後方高速追撞，男子遭撞後彈飛到附近的草叢內，送醫時已經失去呼吸心跳，肇事的車主將車丟在現場後，人已逃逸無蹤，目前警方正聯絡車主釐清中。

3名菲籍選手參加腳踏車賽，1名32歲菲籍男子，遭1台銀色小客車撞飛後跌入附近草叢中。（高佩琦翻攝）

警方抵達現場時，由於天色過暗，一度找不到遭撞的菲籍男子，在附近草叢內找到人後，送醫前就已經失去呼吸心跳，身上多處骨折，到院後仍宣告不治，警方表示，肇事駕駛將人撞飛後棄車逃逸，不排除有酒駕的可能，目前正調閱監視器聯絡車主，進一步釐清案情中。

據了解，「第12屆雙主場輪霸西濱自行車挑戰」活動於20日上午6時30分開始，由台灣自行車協會舉辦，而32歲的菲籍男子正是參賽選手之一，台北場由八里的廖添丁廟出發，沿著西濱公路，往苗栗縣後龍鎮水尾天文宮方向騎乘。不料活動尚未開始，男子在前往出發點廖添丁廟的途中，就遭1台小客車撞飛身亡。