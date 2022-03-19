袁姓現役軍人酒駕撞死老婦，將肇事賓士車開到英才路焚車滅證。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

袁姓現役軍人酒駕撞死老婦，將肇事賓士車開到英才路焚車滅證。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

袁姓現役軍人酒駕撞死老婦，將肇事賓士車開到英才路焚車滅證。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

袁姓現役軍人酒駕撞死老婦，車禍現場破璃碎片四處。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

袁姓現役軍人酒駕撞死老婦，賓士車標誌遺落車禍現場。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

袁姓現役軍人酒駕撞死老婦，將肇事賓士車車牌拆下丟棄排水溝內。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

袁姓現役軍人酒駕撞死老婦，將肇事賓士車車牌拆下丟棄排水溝內。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

袁姓現役軍人酒駕撞死老婦，將肇事賓士車車牌拆丟棄，警方尋回鑑識中。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

1名76歲劉姓老婦，19日清晨5點多，在苗栗市遭1部賓士車撞擊倒地送醫後不治，肇事車主袁姓現役軍人逃逸後將車開往苗栗市英才路偏僻農路，縱火焚燒滅證，並騙父親車子被偷，警方循線通知袁家父子到案，袁某一度不認罪，但警方提示事故發生前不久，還在某家KTV臨檢袁某飲酒，當場戳破謊言，才坦承酒駕肇事，警方經對袁酒測為0．64，詢後依法送辦。

19日清晨5時35分左右，76歲的劉姓老婦晨起徒步運動，行經苗栗市中山路與民生街口時，遭1部賓士車衝撞，賓士車肇事後加速逃逸，路人見狀報案，苗栗消防分隊人車趕抵現場，發現劉婦已失去生命跡象，緊急送醫仍告不治。

轄區苗栗警分局官警趕抵現場，根據目擊者提供肇事車號展開緝捕，發現肇事賓士車逃逸後在苗栗市區四處流竄。清晨6時30分左右，有民眾發現苗栗市英才路旁農路，有1部汽車正起火燃燒，警消人員獲報趕往，發現車上並無人員，車子業已燒毀，警方經比對確定就是先前撞死老婦的同輛賓士車。

警方隨通知目前還在高雄某部隊服役的26歲袁姓車主到場說明，因袁某仍在酒醉，所以由父親陪同前往南苗所應詢，袁父向警方表示，兒子向他聲稱車子被竊，警方隨以地毯式調閱相關現場監視器，結果發現袁某在事發前的清晨5時，還在苗栗市區某家KTV包廂內喝酒唱歌，遇到警方臨檢，稍後即駕車離去，不到半個小時就釀禍，當場拆穿袁某謊言。

袁某見無法抵賴，才坦承車子是他開的，肇事後因有現役軍人身分一時害怕，才將車子駛至英才路縱火焚車滅證，並將2面車牌拆下分別丟棄在附近排水溝及竹林內，警方隨循線追回2面車牌，並對袁某酒測，酒測值高達0．64，詢後依法移送苗栗地檢署偵辦。