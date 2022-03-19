苗栗76歲老婦今清晨遭賓士車撞死，車主袁姓現役軍人逃逸後將車開往偏僻農路縱火焚燒，還騙父親車子被偷，警方循線找到袁家父子，袁某一度不認罪，但警方提出證據，袁某才坦承酒駕肇事，酒測值為0.64，檢方於下午5點半以酒駕致死、肇事逃逸罪嫌重大，有逃亡滅證之虞，向苗栗地方法院聲押。

76歲的劉姓老婦今晨起徒步運動，遭1部賓士車衝撞後失去生命跡象，送醫不治，警方根據目擊者提供肇事車號展開緝捕，發現肇事賓士車逃逸後在苗栗市區四處流竄，之後有民眾發現苗栗市英才路旁農路，有部汽車正起火燃燒，警方經比對確定就是先前撞死老婦的同輛賓士車。

警方隨通知目前還在高雄某部隊服役的26歲袁姓車主到場說明，因袁某仍在酒醉，所以由父親陪同前往南苗所應詢，袁父向警方表示，兒子向他聲稱車子被竊，警方調閱監視器發現袁某在事發前的清晨5時，還在苗栗市區某家KTV包廂內喝酒唱歌，遇到警方臨檢，稍後即駕車離去，不到半個小時就釀禍。

袁某見無法抵賴，才坦承車子是他開的，肇事後因有現役軍人身分一時害怕，才將車子駛至英才路縱火焚車滅證，並將2面車牌拆下分別丟棄在附近排水溝及竹林內。陸軍校準部對此表示對此不幸憾事至感痛心，後續配合檢警調查，並依「 刑懲併行」原則，重懲撤職。