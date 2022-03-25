93歲家住桃園市龍潭區的黃姓老婦，25日上午獨自蹲坐在龍潭區大昌路旁的加油站旁，龍潭分局員警巡邏經過見狀立即趨前關心，發現該名老婦臉色蒼白直發抖，口中只會重複說著自己身體不舒服又忘記回家的路，因該老婦遲遲無法表達自己身分，疑似患有重聽，警方在現場先行安撫老婦情緒，為顧及安全隨即將該名老婦帶回所內以確保安全。

龍潭分局中興派出所警員蔡震東及女警廖佩祺，今日上午執行巡邏勤務，行經龍潭區大昌路的龍潭交流道時，發現加油站前有1名老婦獨自蹲坐在路旁，員警擔心該路段鄰近龍潭交流道且適逢上班交通尖峰時段，期間車流量較大，易衍生其他危險，便先行將其載回派出所，期間老婦不斷地喃喃自語，並對著處理員警直喊口乾，廖佩祺立即提供茶水予老婦止渴，經細心關懷照料安撫情緒後，老婦娓娓地道出自己忘記回家的路，因走得太累才會坐在路旁的加油站前蹲著休息，後來警方從身上找到了證件，警方依證號查詢確認身分後，再以巡邏車載送老婦返家，事後家屬對警方地熱心照料深表感激與肯定。