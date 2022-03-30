高雄鳳山區五甲一路28日下午發生一起機車追撞事故，未料，導致車禍發生的元凶竟是一隻約50公分長的「綠鬣蜥」，27歲吳姓女騎士為了閃避突然竄出的綠鬣蜥緊急剎車，後方50歲陳姓女騎士則剎車不及撞上前方車輛，警方到場後，除了處理事故後續程序，也成功「追捕」綠鬣蜥，並通報動保處人員帶回處置。

高市警鳳山分局新甲派出所28日下午1時許接獲民眾報案，稱五甲一路發生一起交通事故，警方到場後，吳女向員警表示，自己騎乘機車行駛到一半，突然看到一隻綠鬣蜥竄出，為閃避綠鬢蜥緊急剎車，隨後就被後方機車追撞而發生車禍事故。

事故發生當下，吳女、陳女連人帶車雙雙倒地，陳女的機車也正巧壓到「元凶」綠鬢蜥，員警見到被壓在車下的綠鬣蜥一動也不動，以為綠鬣蜥已經不幸喪生，準備移置事故車輛時，綠鬣蜥卻突然恢復生命力，開始不斷扭動身軀企圖逃跑。

員警見狀，立即撿起放置在路旁的黑色塑膠菜籃，並將綠鬣蜥罩住，以限制其行動，隨後通報動保處人員帶回處理。而發生車禍的吳女、陳女四肢輕微擦挫傷，自行就醫後均無大礙。

警方表示，後方騎士陳女因未保持安全距離、未注意車前狀況導致追撞事故發生，吳女基本上並無肇事責任，但仍需由交通警察大隊進行車禍鑑定，警方呼籲民眾行駛道路應隨時注意道路情形，減速慢行才能因應突發狀況，以確保行車安全。