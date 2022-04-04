24歲林姓男子今上午駕車行經花蓮縣富里鄉台9線289.5K處，疑因車速過快，過彎不慎，自撞路旁水泥護欄，左側車身直接呈現「凹」字型包覆著護欄，所幸林命大，意識清楚，僅左腿粉碎性骨折，已送往醫院治療。（花蓮縣消防局第三大隊提供／羅亦晽花蓮傳真）

24歲林姓男子今上午駕車行經花蓮縣富里鄉台9線289.5K處，疑因車速過快，過彎不慎，自撞路旁水泥護欄，左側車身直接呈現「凹」字型包覆著護欄，所幸林命大，意識清楚，僅左腿粉碎性骨折，已送往醫院治療。（花蓮縣消防局第三大隊提供／羅亦晽花蓮傳真）

24歲林姓男子今上午駕車行經花蓮縣富里鄉台9線289.5K處，疑因車速過快，過彎不慎，自撞路旁水泥護欄，由於撞擊力道強大，左側車身直接呈現「凹」字型包覆著護欄，林男則卡在車內不得動彈，經消防隊員利用器材剪開車體才將人救出，所幸林命大，意識清楚，僅左腿粉碎性骨折，已送往醫院治療。

花蓮縣消防局第三大隊今上午8時26分，接獲指揮中心通報，台9線289.5K處發生車禍事故，派遣救護車前往救援，救護人員到達現場後，發現是1輛小客車疑於轉彎處撞上路旁水泥護欄，車身側面嚴重撞擊，呈「凹」型包覆護欄，零件四散，現場狼藉。

消防局第三大隊指出，由於小客車撞擊嚴重，須利用破壞器材剪開，救出車內受困民眾，經加派器材車輛支援，利用攪盤器拖拉增加救援空間，使用破壞器材剪除車體梁柱，推頂擠壓鋼板，最後順利將意識清楚的患者救出。

受困車內的林姓男子因被夾困在車體鋼板及水泥護欄之間，造成左小腿變形骨折，被救出後，傷勢嚴重頻頻喊痛，所幸意識清楚，暫無生命危險，救護人員也將他送往玉里慈濟醫院救治。

由於車禍事故現場沒有監視器，事故原因仍待調查，不過警方初步研判，林男可能因開車技術不純熟，轉彎時疑似車速過快，不慎自撞造成嚴重事故，雖然尚未酒測，不過救援現場沒有聞到酒味，酒駕機率不高。呼籲用路人轉彎時應減速，避免發生危險。