新北市樹林日前有民眾發現1輛車停在路邊，車身被漆上4個英文字「FXXK」，右前車窗也有該字，後車牌則被噴滿綠色漆，引發住戶討論，該車疑似長期停在轉角停車處，遭有心人士挾怨報復；事後警方逮到噴漆男子，他稱就是不滿對方霸佔車位，目前被依毀損罪送地檢偵辦。

臉書「樹林人」有網友分享2張照片，1輛轎車停在馬路旁疑似已長期停在路口轉角處許久，惹得附近住戶不滿，車身竟本月遭某民眾漆塗上「FXXK」，不僅右車身鈑金寫上大大的4字英文字，連右前車窗也被噴上「FXXK」，後方車牌也被綠色噴漆畫滿，照片曝光引發討論。

新北市樹林日前有民眾發現1輛車停在路邊，車身被漆上4個英文字「FXXK」，右前車窗也有該字，後車牌則被噴滿綠色漆，引發附近住戶討論。（翻攝自臉書「樹林人」）

原PO表示「這位車主，您的車子從3月底就停在東榮街與東華街轉角已久，現在都已經變成這樣子了耶」，他說連假回來就發現該車變成這樣，拍下照片希望車主看到；其他網友留言說「憑什麼毀損別人的車，就算違規舉發就好啊，真沒水準」、「滿猛的 新裝置藝術」、「原來停在路上的車可以隨意噴啊，真自由」、「停這是不對但噴漆的人要吃官司了」、「這是毀損罪」。

事後警方根據監視器已找到噴漆男子，男子稱因不滿車主長期占用車位，5日深夜才會用綠色噴漆塗車身，而許姓車主也被警方通知到案，他得知愛車被破壞也暴怒決定提告，全案被依毀損罪送新北地檢偵辦。