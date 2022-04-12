玉山銀行主辦兆洋股份有限公司新臺幣94.06億元綠色金融聯貸案，於日前完成簽約，本案由玉山銀行擔任額度、帳戶及擔保品管理行，匯豐銀行擔任文件管理行，其他參與銀行包含永豐銀行、澳盛銀行、法國巴黎銀行、渣打銀行、三井住友銀行，本次聯貸案超額認購，獲得金融業對綠色金融高度支持。

兆洋股份有限公司為貝萊德實物資產旗下Global Renewable Power Fund II 100％持有之太陽能電站公司，此次融資項目標的太陽能案場遍布全台灣，共計42個地面型、水面型及屋頂型，累積建置開發量達186MW，同時與台電簽訂20年躉購合約，估計每年可產生2.7億度的綠電，並能滿足8萬戶台灣家庭超過20年的電力需求，約350座大安森林公園減碳效果。此次融資案採用了符合綠色貸款原則（2021）的綠色金融架構，由第三方顧問DNV GL驗證，為貝萊德實物資產在亞太地區安排的第一筆綠色融資案，也是其在亞太地區投資氣候基礎設施的里程碑。

玉山銀行重視責任授信，為國內首家停止承作燃煤電廠融資金融業，近年亦積極發展再生能源業務，引導資金投入綠能產業，鼓勵開發商投資屋頂型、地面型、水面型等太陽能電廠，提供顧客包含太陽光電、陸域風電、離岸風電等各式再生能源專案融資。截至2022年2月累積支持國內再生能源專案裝置容量已達4GW，其中太陽光電1.4GW、風力發電2.6GW。此外，玉山銀行已於內部建立專家團隊提供顧客諮詢式顧問服務，攜手企業邁向綠電新生活。