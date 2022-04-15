迎接422世界地球日，全球最大科技製造與服務商鴻海科技集團加速推動台灣淨零行動，宣示2030年實現「辦公室據點」100%淨零排放目標及2050年淨零排放之終極目標，同時攜手森崴能源(6806)共構永續零碳未來，實現價值鏈溫室氣體淨零排放，展現與環境共存共榮決心。

鴻海科技集團(2317)15日與森崴能源子公司富威電力，共同簽訂綠電採購合作備忘錄。鴻海台灣廠區計畫今年採購約236萬度（kWh）綠電，並逐年增加採購量，預期至2030年累積可達約7,000萬度綠電，相當約減少35,140公噸的CO2（二氧化碳當量）排放量，等同種植約292萬顆樹木，以實際行動減緩氣候變遷的影響。

鴻海科技集團董事長劉揚偉今天親自出席簽約儀式，並與富威電力董事長胡惠森、鴻海環保長洪榮聰共同宣誓綠電採購計畫，攜手推動「2030?50淨零排放」理念。

鴻海科技集團環保長洪榮聰表示，作為台灣淨零行動聯盟發起成員之一，此次綠電採購是集團達成「2030?50淨零排放」承諾路徑之一。透過採購綠電，並搭配完善的儲能設施，實現2030年「辦公室據點」100%淨零排放之長期目標；後續更會通過各廠區溫室氣體盤查追蹤，科學碳目標設立、減碳專案推動和加強綠色供應鏈管理，達成2050年淨零排放之終極目標。

森崴能源總經理、富威電力董事長胡惠森指出，森崴能源以打造ESG產業生態池為職志，為了滿足產業界對綠電之需求，森崴不斷擴大對再生能源的投資開發，並由深具關鍵綠電專業技術的富威電力，協助企業解決綠電的供電服務，已是現今國內交易規模最完善、綠電轉供據點最多的專業綠電售電平台，全台累計轉供80多個據點，橫跨科技、金融、服務、製造及電信業。

「綠色智能」是鴻海落實ESG環境行動的兩大策略之一。透過推動再生能源使用、清潔生產和綠色製造，呼應聯合國發起的永續發展目標，同時致力以未來產業（電動車、數位健康、機器人）與新技術（人工智慧、半導體、新世代通訊）之「3+3」策略為核心，部署全球零碳理念，引領價值鏈達成淨零排放。

鴻海集團2021年起，運用自身核心能力與資源，通過自建、收購增加太陽能電站裝置容量，並直接購買清潔能源，逐步增加集團全球廠區綠電使用率，更嚴謹的追溯確保綠電來源。同時參與碳揭露計畫（Carbon Disclosure Plan，CDP），揭露應對氣候變遷之作為，預計2023年前通過科學基礎目標倡議組織（SBTi）目標驗證與批准，在「永續經營＝EPS+ESG」的理念下，共構永續零碳未來。